Le vélo électrique Harley Davidson arrive sur le marché, en édition très limitée

« Quand le Serial 1 fût présenté en octobre 2020, le premier eBike présenté au public était un époustouflant prototype tiré de la moto vintage qui a inspiré la création de la marque Serial 1 eBike », a déclaré Aaron Frank, Directeur de la marque chez Serial 1.

« Nous sommes ravis maintenant d'offrir une édition limitée qui reprend si fidèlement l'aspect et la sensation emblématiques de ce premier prototype, et d'utiliser ce moment comme tremplin pour lancer notre série S1 qui verra encore plus de modèles de vélos électriques Serial 1 exclusifs et hautement séduisants dans l'avenir ».