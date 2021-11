À la COP26, les policiers patrouillent en LiveWire, les Harley-Davidson électriques

Puisque l'enjeu écologique est au cœur de ce grand rassemblement, les personnalités et autres autorités présentes sur place se devaient de montrer l'exemple. La police britannique, dont le but est d'assurer la sécurité de la COP26, s'est prêtée au jeu en optant pour un moyen de locomotion plus sain pour l'environnement.