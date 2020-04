Dune : on découvre les premières images de l'adaptation de Denis Villeneuve

Une adaptation de Dune très attendue

Source : Vanity Fair

L'occasion de se faire une idée de l'ambiance de l'adaptation, et de poser les yeux sur son ineffable casting.En 1965 démarrait la publication de la saga littéraire. L'oeuvre signée Frank Herbert est aujourd'hui considérée comme un classique de la science-fiction et a déjà été adaptée par le passé (en film par David Lynch en 1984 et en mini série en 2000 par John Harrison). Mais face à la complexité des livres et la (toute relative) ancienneté de ces adaptations, il n'est pas forcément aisé aujourd'hui de se plonger pour la première fois dans l'univers de. Heureusement, Denis Villeneuve arrive.L'acclamé réalisateur deetprend en effet place derrière la caméra (et au scénario avec Eric Roth et Jon Spaihts) pour une nouvelle adaptation cinématographique qui devrait - on l'espère - arriver cette année. Et si la réalisation et la photographie devraient correspondre aux hauts standards auxquels le canadien nous a habitué, le casting n'est pas en reste !On relèvera ainsi bien évidemment la présence de Timothée Chalamet () dans la peau du héros Paul Atreides, mais aussi de Rebecca Ferguson (), Josh Brolin (Thanos chez Marvel), Oscar Isaac (Poe Dameron dans Star Wars), Jason Momoa (Aquaman chez DC), Javier Bardem (), David Bautista (), Zendaya () ou encore Charlotte Rampling (). Bref, du beau monde pour, on l'espère, le prochain carton de Denis Villeneuve.