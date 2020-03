Un nouveau trailer pour l'adaptation Disney d'Artemis Fowl

© Disney

Une adaptation controversée

Source : ArsTechnica

La saga, écrite par Eoin Colfer, narre les aventures d'un petit génie irlandais, héritier d'une famille de voleurs.La réalisation de l'adaptation cinématographique,, est assurée par un certain Kenneth Branagh (, ...) qui vient de dévoiler un tout nouveau trailer.De nombreux fans ont déjà manifesté leur mécontentement quant à la liberté prise par Disney pour modifier certains passages des livres, avec (entre autres) un jeune héros qui parait nettement plus sympathique et innocent ici que dans les ouvrages.Le filmest attendu dans les salles françaises le 27 mai prochain. Le casting réunira notamment Lara McDonnell, Colin Farrell ou encore Judi Dench, sans oublier bien sûr le jeune Ferdia Shaw. Avis aux fans donc.