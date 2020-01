Kaamelott : un premier teaser et une date de sortie avancée pour le film

Astier en avait gros

Kaamelott - Premier Volet - débarque cet été

Rendez-vous donc à partir du 29 juillet 2020 en salles.Il faut croire que le niveau d'impatience du créateur de la série culte de M6 a visiblement atteint celui des fans qui attendent des nouvelles concrètes du filmdepuis son annonce. En effet, Alexandre Astier vient non seulement de poster un premier teaser vidéo pour, mais également de dévoiler que la date de sortie au cinéma était avancée de pas moins de deux mois et demi. Place donc à cette vidéo d'une petite minute.Dans ce teaser du premier film qui semble bien se dérouler après la fin de la série - et qui devrait normalement lancer une trilogie -, impossible tout d'abord de ne pas remarquer une absence : celle d'Arthur et donc d'Astier lui-même. Le destin du personnage est inconnu depuis la fin du show conclu en 2009 et le restera donc pour le moment. Pour compenser, une grande partie du casting principal et secondaire est cependant de la partie au milieu de nombreuses nouvelles têtes.On relèvera ainsi notamment les présences de Karadoc et Perceval (ce dernier sort d'ailleurs l'unique phrase du teaser et c'est déjà une expression que vous risquez d'entendre en boucle dans les mois à venir), de Léodagan, Séli, Mevanwi, Père Blaise et Merlin, ou encore d'acteurs comme Christian Clavier, Antoine de Caunes, Clovis Cornillac, François Rollin, Guillaume Gallienne ou encore Alain Chabat. Plus insolite, les plus observateurs remarqueront également qu'un certain Sting est également là. Bref, du beau monde a répondu présent.Impossible également de ne pas noter que ceva visiblement nous faire voyager durant son scénario encore inconnu. Adieu l'action contenue uniquement ou presque dans le château et ses environs, et bonjour les déserts de sable et de nombreux décors et costumes assurément étrangers à la Bretagne. Reste enfin la question du ton : Astier va-t-il revenir à la comédie des débuts, embrassera-t-il le sérieux des derniers livres, ou mélangera-t-il les deux ?