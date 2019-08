Sony et Disney ne renouvellent pas leur accord : Spider-Man devra disparaître du MCU

© Sony Pictures / Marvel

Une histoire de gros sous

Spider-Man ne quittera pas les salles obscures pour autant

Heureusement, il y a encore de l'espoir...Depuis la trilogie orchestrée par Sam Raimi, les droits sur l'univers deappartiennent bien à. C'est pourquoi pendant longtemps, l'homme araignée a été absent du. Fort heureusement pour les fans, unavait été trouvé entre Disney et la firme japonaise.Ce contrat stipulait que(et donc Disney) ne pouvait toucher « que »(une clause assez courante dans le milieu),. Sauf qu'à l'heure de renégocier cet accord, les discussions ont tourné au vinaigre.En effet, selonaurait demandé unpour les futures productions. La marque japonaise aurait alors refusé, en demandant de conserver letel qu'il était.aurait décliné la proposition à son tour et les deux entreprises se seraient quittées là-dessus. Or cette impasse a de lourdes répercussions, puisque Tom Holland, alias. Étant donné les éléments teasés dans, cela ne doit clairement pas arranger les scénaristes.Cela ne veut cependant pas dire que les productionsdisparaîtront du grand écran. En effet, les deux prochains films prévus avec Tom Holland pourront bien être tournés, mais. Ces nouveaux épisodes devront donc être des, ces derniers ne pouvant plus y apparaître. Il n'en fallait pas moins pour mettre le feu aux poudres sur les réseaux sociaux ().Néanmoins, il ne faut pas non plus «» suite à cette annonce. Le siteest venu rapidement nuancer les propos deen affirmant qu'. Pour le moment, les deux entités n'auraient pas véritablement entamé les négociations.Précisons quea atteintdans le monde. La film va d'ailleurs ressortir aux USA avec une scène supplémentaire.