Rotten Tomatoes va (enfin !) vérifier si vous avez vu un film avant de le noter

Vers un Rotten Tomatoes plus crédible

Des avis « Vérifiés »pour davantage de transparence

», a déclaré Greg Ferris, Vice-président des produits pour Fandango, la société mère deLe célèbre site Rotten Tomatoes permet de recenser de très nombreux films et séries, lesquels disposent à la fois d'une note établie par la critique spécialisée, mais aussi d'une note du public. Chaque contenu dispose ainsi d'un « Tomatometer » et d'un « Audience Score ».De cette manière, le spectateur peut rapidement. Si on prend l'exemple du récent Aladdin de Disney, le score Tomatometer est de seulement 59 %, quand le public permet au film d'atteindre le score de 90 % (en se basant sur 210 avis).Un système qui souffre forcément de nombreuses failles et qui peut rapidement faire d'un film la cible de, soitde la part des utilisateurs, qui feront forcément dégringoler son score...Des avis négatifs qui peuvent être émis par tous les utilisateurs,C'est à cela que Rotten Tomatoes souhaite remédier, en s'associant notamment à des chaînes de cinémas comme AMC Theaters, Regal Cinemas ou encore Cinemark. De cette manière, les spectateurs qui ont vraimentpour un film seront autorisés à poster une critique estampillée « Verified ».Le visiteur de Rotten Tomatoes pourra ainsi accéder à un « Audience Score » global, comme c'est le cas aujourd'hui, ou bien, pour un verdict plus précis.Selon le site Web : «».La plateforme réfléchit actuellement à une procédure de vérification similaire en ce qui concerne, comme les séries par exemple.