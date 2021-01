Deadpool 3 sera bien dans le MCU... mais pas tout de suite

Le possible revers à cette médaille est bien évidemment une perte de ce qui fait de Deadpool un héros unique : le fait que ses films soient R-rated (interdit aux moins de 17 ans non accompagnés) et donc décomplexés sur la vulgarité et la violence, contrairement au MCU, très aseptisé puisque PG-13 (déconseillé aux moins de 13 ans). Pas de panique cependant, puisque Feige promet que le 3e opus sera toujours R-rated, et donc irrévérencieux et graphique.

Il précise également qu'un script est en cours de développement et que Ryan Reynolds est impliqué dedans. En revanche, il précise que le tournage n'aura pas lieu cette année, l'acteur étant déjà très occupé par d'autres projets. Deadpool 3 ne devrait donc pas arriver avant 2023, au mieux.

Pas de panique cependant, puisque 2021 ne devrait assurément pas manquer de films Marvel (Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Eternals et Spider-Man 3).