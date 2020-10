Spider-Man 3 : Electro (Jamie Foxx) de The Amazing Spider-Man 2 sera de retour

S'il n'a pas encore de nom exact, le 3e film Spider-Man signé Marvel Studios, et toujours réalisé par Jon Watts, est attendu pour le 5 novembre 2021 pour le moment. Et celui-ci pourrait bien s'ouvrir un peu plus à l'univers Spider-Man précédemment créé par Sony Pictures avec les deux films The Amazing Spider-Man menés par Andrew Garfield dans le rôle titre.

En effet, après l'apparition rapide du personnage secondaire J. Jonah Jameson de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, toujours incarné par J. K. Simmons dans Spider-Man : Far From Home, cette fois, c'est l'un des antagonistes du second opus réalisé par Marc Webb qui pourrait bien venir affronter Tom Holland : Electro. Jamie Foxx, qui prête ses traits au personnage, serait en tout cas en négociations finales.

Si cela venait à se concrétiser, reste à voir si la fusion entre les deux univers ira plus loin à l'avenir, puisque ce ne sont pas les possibilités qui manquent. D'autant qu'un crossover entre Spider-Man et un certain Venom a déjà été fortement teasé.