Avis aux fans : Warner Bros. est loin d'en avoir terminé avec Le Seigneur des Anneaux

Pour rappel, New Line Cinema est la société de production derrière la légendaire trilogie originelle du Seigneur des Anneaux. Durant le dernier appel aux investisseurs tenu hier, le P.-D.G. de Warner Bros. a indiqué reprendre ce partenariat dans le but de retourner à plusieurs reprises dans l'univers de Tolkien.

Le premier fruit de ce partenariat renouvelé est d'ailleurs déjà annoncé, avec un film d'animation appelé Le Seigneur des Anneaux : la Guerre des Rohirrim, attendu le 12 avril 2024, centré donc sur les fort classieux Seigneurs des Chevaux.

Pour le plus grand plaisir des fans, il ne s'agira donc pas de la dernière fois que nous retournerons en Terre du Milieu en compagnie de Warner Bros. et de New Line Cinema. Pour l'heure, nous n'en savons en revanche pas plus quant à ce que ces « nombreux films » vont proposer.