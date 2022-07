Brut veut une app pour réunir le gratuit, la VOD BrutX et Brut Live

Brut ne veut pas devenir un « vieux média », et veut conquérir l'international. Alors, ses équipes réduisent les coûts en France et concentrent les ressources pour mieux se développer à l'étranger. En octobre, les trois services disponibles en France seront rassemblés au sein d'une seule plateforme sur la base du freemium : on pourra y accéder gratuitement, mais de façon limitée, ou complètement moyennant un abonnement payant.

Les équipes aussi vont déménager : certains des 350 employés de la plateforme vont être ramenés en France, à Paris. Des bureaux de l'étranger seront supprimés aux États-Unis et en Inde notamment. Mais le bureau de New York subsiste : il compte 60 employés et est le plus gros bureau de Brut en dehors de l'Europe.