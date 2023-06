Fiat veut électrifier la ville (et votre vie) avec sa nouvelle Topolino

Le quadricycle électrique « incarne parfaitement la Dolce Vita et l'esprit italien de Fiat », selon le constructeur. Pour l'heure, ce dernier n'a dévoilé qu'un seul et unique cliché de cette nouvelle Topolino. On y découvre l'avant du véhicule, dont on distingue rapidement l'inspiration rétro, sans oublier une absence totale de portières. Selon Fiat, le design de cette nouvelle Topolino va permettre de redonner le goût de l'automobile aux plus jeunes. Rien que ça.