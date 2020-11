Fiat Chrysler et Engie créent une joint venture dédiée à la mobilité électrique

L’objectif est de faire de cette nouvelle entreprise un leader sur le marché pour proposer des solutions de recharge résidentielles et publiques, mais également la commercialisation d’offres d’énergie verte en proposant la recharge à domicile ainsi que, partout en Europe, sur des bornes publiques en échange d’un abonnement mensuel à prix fixe.

L’intérêt des deux entreprises dans ce nouveau projet est d’unir leurs forces, leurs compétences et leurs brevets pour promouvoir la mobilité électrique afin de lever de nombreuses barrières à la transition vers la mobilité électrique en Europe.

Carlalberto Guglielminotti, Directeur général d’Engie EPS, a déclaré : « L’électrification représente une tendance de fond irrépressible sur le point de bouleverser la mobilité urbaine et, surtout, un changement inéluctable de paradigme des systèmes énergétiques mondiaux. La signature de ce protocole d'accord témoigne de notre engagement commun à accélérer ce changement et mobiliser une telle transformation vers un avenir plus durable ».