Need for Speed : plusieurs jeux définitivement retirés des boutiques en ligne

Donc, à partir de ce lundi 31 mai 2021, cinq Need for Speed disparaissent définitivement des boutiques en ligne. Au sein de cette liste, nous retrouvons les épisodes Carbon (2006), Undercover (2008), Shift (2009), Shift 2: Unleashed (2011) et The Run (2011). Il ne sera donc plus possible d'acheter les jeux en question. Les boutiques intégrées à ces épisodes ferment également leurs portes.



Cette décision est prise dans l'optique de préparer la fermeture des serveurs des titres impactés. Le online restera en service jusqu'au 31 août 2021. Une fois cette date passée, les propriétaires des jeux pourront toujours les télécharger et y jouer via les modes hors-ligne. Bien entendu, les opus plus récents (sortis entre 2012 et aujourd'hui) ne sont pas impactés.