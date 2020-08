Forza Horizon 3 sera bientôt retiré de la boutique en ligne de Microsoft

C'est le studio Playground Games qui a communiqué l'information sur Twitter. Ainsi, le jeu et tous les DLC ne seront plus disponibles à la vente à partir du 27 septembre 2020. Jusqu'à cette date, les différentes éditions de Forza Horizon 3 et le season pass sont en promotion. Fort heureusement, les serveurs resteront actifs pour permettre de jouer en multijoueur.