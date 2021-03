Le prochain Need for Speed repoussé à 2022 pour laisser le champ libre à Battlefield 6

Le site Polygon nous rapporte qu'Electronic Arts a choisi de repousser le prochain Need for Speed à l'année prochaine. En effet, l'éditeur a demandé à Criterion Games d'aider DICE sur le développement de Battlefield 6. Le FPS sera le gros jeu de fin 2021 pour EA et le premier de la série à sortir depuis Battlefield V en 2018. Le sixième opus est logiquement attendu au tournant sur PS5 et Xbox Series X|S. Il essaiera donc d'en mettre plein la vue !



Ce report de Need for Speed s'explique aussi par le récent rachat de Codemasters. En effet, le studio avait déjà au moins un jeu de course prévu en 2021 et Criterion aura pu être confronté indirectement à cette autre production pourtant éditée par Electronic Arts.