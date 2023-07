Les vélos électriques bientôt interdits au Burning Man ? Voici pourquoi

Charlie Dolman, directeur des opérations de l'événement, a bien entendu mesuré l'ampleur du phénomène, et a indiqué qu'il n'était pour le moment pas question d'interdire les vélos électriques. Cependant, il a annoncé que l'organisation pourrait bannir les VAE ou ajouter des frais d'enregistrement si l'édition de cette année ne permet pas de constater d'amélioration. L'an dernier, plusieurs personnes ont été blessées dans des accidents impliquant des piétons et des vélos, ou des vélos entre eux.



« Black Rock City se découvre mieux à un rythme qui permet aux secrets les mieux gardés et aux surprises […] de se révéler. Si vous allez trop vite, vous ratez de nombreuses merveilles cachées et rencontres surprises de notre ville éphémère […]. Soyez prévenus, si vous ne respectez pas ces directives de base, vous risquez d'être arrêtés par les forces de l'ordre ou les Black Rock Rangers, et votre vélo électrique pourra être confisqué. »

La prochaine édition du Burning Man se déroulera du 27 août au 4 septembre. L'événement rejette l'idée d'être un festival où les voitures sont interdites, préférant l'idée de ville éphémère où la créativité domine et où chaque participant apporte sa pierre à l'édifice. Le thème de cette année est Animalia, mais il appartiendra aux citoyens temporaires de lui donner vie.