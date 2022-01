Un vélo électrique dans une bulle ? C'est le Frikar, il a quatre roues et il arrive vite

Le Frikar mesure 2,36 m de long, 83,9 cm de large et 1,19 m de haut. Son poids à vide est de 90 kg. C’est un appareil monoplace qui peut accueillir un adulte mesurant entre 1,5 et 2 m. Il est néanmoins possible de remplacer le coffre, qui a un volume de 160 litres, par un siège pour enfant (jusqu’à six ans / 22 kg). Podbike certifie que son bolide est classé comme un vélo en Europe et qu’en conséquence, ses acquéreurs pourront légalement emprunter les pistes cyclables à son volant.