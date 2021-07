Porsche pourrait rappeler ses Taycan électriques pour régler un problème de puissance

Pour le moment, aucune déclaration officielle n'a été faite par le constructeur allemand, mais la NHTSA, la National Highway Traffic Safety Administration aux États-Unis, a indiqué que plusieurs propriétaires de la Taycan rencontraient « une perte de puissance motrice, en mouvement, à n’importe quelle vitesse ».

Les véhicules n'avertiraient pas non plus leur conducteur via un message d’erreur. D'après le témoignage de certains propriétaires, le constructeur pourrait alors lancer une campagne de rappel pour corriger le problème ; Porsche devrait prochainement faire une annonce officielle sur le sujet.