Save the Date : Clubic vous accueille à Lyon le samedi 12 Octobre !

« SAVE THE DATE

LE SAMEDI 12 OCTOBRE

DES 10H

AU 202, RUE DE CREQUI À LYON »

Rappel du programme

Accueil et Petit déjeuner de 10h00 à 11h00

Session Questions / Réponses de 11h00 à midi

Animations de 14h00 à 17h00

+ Saber Light Contest (avec un Oculus Quest en jeu)

+ RetroGaming Contest (avec 1 megadrive mini et 1 super nintendo mini en jeu)

+ concours pour déterminer la valeur de notre PC gaming de test

18h00 : Apéro avec Selfie Box et Goodies à gogo

Pour les plus motivés... et ceux qui ne sont pas rassasiés, nous prolongerons la soirée dans un resto typique de la capitale de la gastronomie.Juste pour qu'il n'y ait pas d'équivoque : nous vous invitons. Tout est donc gratuit pour vous si ce n'est le transport bien sûr. Précisons que notre lieu de rendez-vous est à moins de 15 minutes (à pied) de la principale gare lyonnaise, la Part-Dieu.Pour tous les lyonnais et rhônalpins qui ne peuvent pas s'organiser à l'avance, nous vous accueillerons avec plaisir à la dernière minute pour toute la journée ou simplement pour partager un verre !On espère vous y voir !