La montée des usurpations d'identité des mairies inquiète

Ensemble, ils ont rapproché des ingénieurs issus de Polytechnique, du corps des Mines et de l'Institut Pierre et Marie Curie, pour concevoir un alliage de diverses intelligences artificielles et robots de fouilles. Une équipe de 43 personnes est parvenue à filtrer, pendant un an et demi, quelque 500 000 sites de e-commerce et rassembler les données nécessaires au bon apprentissage des IA.