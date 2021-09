Un pass sanitaire "local" est à l'étude par le gouvernement

L’idée serait d’aménager les mesures en fonction des départements, et lâcher du lest pour la trentaine de territoires dont le taux d’incidence est particulièrement faible avec moins de 50 cas pour 100 000 habitants. « Tout l’enjeu dans les semaines et mois qui viennent, c’est de voir comment garder des outils dont on a vu qu’ils faisaient leurs preuves et qui nous permettent de protéger les Français et maintenir l’activité, et en même temps, de voir comment les adapter à la situation » a-t-il ajouté.