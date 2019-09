Le NPD Group dévoile les meilleures ventes de jeux PS4 et Xbox One aux Etats-Unis

© charnsitr / Shutterstock.com

Les meilleures ventes de jeux PS4 et Xbox One aux Etats-Unis

Et pour les jeux exclusifs à chaque console ?

Source : Twitter

Un classement établi en valeur (et non pas en volume), qui prend en compte les ventes physiques et numériques... Et qui sacre un certain, comme pour la génération précédente.En effet, le titre signé Rockstar Games, paru initialement sur PS3 et Xbox 360 avant d'être porté sur PS4 et Xbox One, se hisse à nouveau sur la première place du podium des ventes, et ce sur les deux supports !Sur PS4, le classement est complété par(signé Rockstar Games également) et. La saga d'Activision est d'ailleurs présente à quatre reprises dans ce top 10. On y retrouve également, et l'exclusifSur Xbox One,occupe la 5place, et ce sont ici pas moins de cinq opus de la sagaqui figurent dans le top 10. Un classement qui place égalementen 8position.En ce qui concerne le classement des jeux exclusifs à chaque machine, sur PS4, c'estqui a séduit le public américain, juste devantet. À noter également l'excellente cinquième place de, dont on espère un second opus (peut-être sur PS5).Sur Xbox One,règne en maître, non loin, suivis de. Une licence, d'ailleurs présente cinq fois au total dans ce top 10 Xbox One.Rappelons que ces classements, proposés par le NPD Group, ne concernent que les ventes de jeux aux Etats-Unis, d'où la présence de certains titres moins populaires chez nous, commeou encore