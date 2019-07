My Arcade propose une mini borne rétro avec 20 titres NAMCO, pour moins de 90 euros

© My Arcade

Pac-Man, Galaga, Dig Dug et bien d'autres

Source : Neowin

Laest disponible sur Amazon et le site My Arcade , pour 99,99 dollars, soit près de 90 euros.est une société regroupant des, qui se targuent de comprendre précisément ce que veulent les amateurs de ces vieux jeux. Déjà à l'origine de plusieurs consoles et, ils sortent désormais laCettedispose d'un écran de 4,25", de deux hauts parleurs tournés vers l'avant, d'une prise casque 3,5 mm et d'un joystick amovible. Elle est alimentée par un port micro-USB, et livrée avec