4K, 60 images/seconde et processeur 8 cœurs : la fiche technique de la PS5 se précise

Un monstre de puissance en prévision

Pas d'informations officielles avant la mi-2019

prépare les grandes manœuvres pour la prochaine génération de consoles. Le constructeur a déjà annoncé qu'il ne serait pas présent à l'édition 2019 de l', faute d'annonces fortes à réaliser. Il n'en fallait pas plus pour relancer les spéculations sur l'après PS4.Ladonc est une réalité dans les couloirs de Sony mais aucune information précise n'avait fuitée jusqu'alors. C'était sans compter les bruits de couloir, récoltés par Techspot , qui nous en apprennent un peu plus sur ce qui serait la fiche technique de la future console de salon du constructeur japonais.Laserait équipée d'un processeur Ryzen 8 coeurs, ce qui collerait avec les précédentes informations obtenues plus tôt dans l'année, indiquant que la console utiliserait un GPU basé sur l'architecture Navi d'AMD. Ces composant lui permettraient d'afficher les jeux enet à fréquence constante de 60 images/secondes sur tous les titres.La source indique également que tous les gros studios possèdent dès à présent des kits de développement PS5 et que trois titres, déjà annoncés sur PS4 (et) seront également au lancement de la machine dans des versions optimisées.Enfin, la machine devrait coûter environ 500$ au lancement et Sony pourrait organiser un événement spécial vers le milieu de l'année 2019 pour présenter les grandes lignes de sa, avant une présentation complète plus tard dans l'année.