Nintendo : bientôt une N64 classic ?

Peu d'indices concernant les jeux

Ah, que de bons souvenirs avec la Nintendo 64 !Perfect Dark, Goldeneye, Super Mario, Mario Kart, The Legend of Zelda: Majora's Mask, Wave Race, Bomberman , et puis aussi... ! Bon enfin voilà, cette console était merveilleuse.Eh bien selon plusieurs indices, et notamment le récent dépôt de la marque Nintendo 64 Mini en Europe, il se pourrait bien que le fabricant Japonais soit en train de préparer le grand retour de sa console initialement sortie en France, en septembre 1997.De nouvelles preuves sortant d'ailleurs, à peine quelques jours après l'annonce de la PlayStation Classic de Sony.Bien que nous n'ayons toujours, à l'heure actuelle, aucune idée de quels jeux seront proposés, il y a fort à parier que Banjo-Kazooie ou encore différents Mario fassent leur grand retour.Cependant, concernant d'autres jeux tels que James Bond : 007 Golden Eye, difficile de savoir si les licences nécessaires à leur vente seront obtenues.