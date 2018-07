Canal+ sur les box SFR : c'est la fin ?

ricochet64 / Shutterstock.com

Des offres « mal distribuées »

Modifié le 20/07/2018 à 15h01

Il ne semble pas se passer un trimestre sans qu'un nouveau débat vienne animer la sphère télévisuelle française. Après le feuilleton (toujours d'actualité) concernant l'accord de distribution avec, c'est désormaisqui est dans le viseur deCanal + reproche à SFR de ne pas donner suffisamment de visibilité à ses offres payantes.Considérant ainsi que le contrat liant Canal à SFR n'était pas respecté, le groupe audiovisuel envisage de couper purement et simplement le signal à compter du samedi 21 juillet.Cela concerne donc toutes les chaînes payantes du groupe Canal : Canal + Cinéma, Canal + Séries, Canal + Sport et Canal + Family, mais également les chaînes gratuites de la TNT C8, C17 et CNews.Au total, on estime que près de 250 000 abonnés à Canal + le sont par le biais d'une box SFR. Autant de personnes qui pourraient se retrouver orphelines de leurs programmes favoris dès demain.Alors que l'offre SVOD de Canal +, Canal Play, a dû fermer ses portes après avoir perdu 75% de ses abonnés en 2 ans , ces déclarations de guerre intempestives contre les diffuseurs sèment la confusion quant à la stratégie de développement du groupe.