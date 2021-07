Un store d'applications décentralisé signé Coinbase ? L'idée a déjà été lancée en France

Le DApps Store fait partie des offres d’iExec, mais l’objectif de l’entreprise est de monétiser plus largement les ressources informatiques. Ces dernières incluent évidemment les applications, qu’elles soient décentralisées ou non, mais aussi les jeux de données et la puissance de calcul via les serveurs. Tout ceci, accessible en un seul lieu pour les fournisseurs et les demandeurs, la marketplace d’iExec. Chaque entreprise peut ainsi utiliser les applications, les jeux de données et la puissance de calcul dont elle a besoin.