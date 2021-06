Apple recrute et évalue les opportunités sur les crypto-monnaies

Selon une nouvelle offre d’emploi, Apple pourrait être l’un des derniers géants à explorer les paiements en crypto-monnaies. La Pomme est à la recherche d’un directeur du développement commercial pour les paiements alternatifs, un poste qui impliquerait une connaissance des crypto-monnaies.

Plus précisément, Apple recherche un professionnel ayant plus de 10 ans d’expérience, dont cinq ans auprès de fournisseurs de paiements alternatifs, tels que les portefeuilles numériques et les crypto-monnaies. Nous pouvons lire dans l’annonce : « La personne à ce poste sera responsable du développement commercial de bout en bout, y compris la sélection des partenaires, la négociation et la conclusion d’accords commerciaux, et le lancement de nouveaux produits ».

Jennifer Bailey, Vice-présidente d’Apple Pay, avait déclaré il y a quelques années : « Apple observe les crypto-monnaies, nous pensons que cela a un potentiel intéressant à long terme ».