Clubic recrute un développeur Full Stack ReactJS et un chef de rubrique téléchargement

Un chef de rubrique Téléchargement H/F (CDD avec possibilité d'évolution vers un CDI)

Ses missions

Son profil

Un développeur Full Stack ReactJS / Symfony H/F (CDI)

Ses missions

Son profil

recrutement-at-clubic.com

Pour accompagner le développement de notre service de téléchargement de logiciels, services et applications, nous recherchons un chef de rubrique Téléchargement, qui saura enrichir notre ligne éditoriale de son expertise.Il ou elle coordonnera la ligne éditoriale de la rubrique et s'appuiera sur un réseau de rédacteurs professionnels pour assurer la mise à jour de la base de données et la publication d'actualités, de tutoriels ou de dossiers.Il ou elle veillera à fournir aux utilisateurs un service de téléchargement de qualité, et s'assurera de la bonne visibilité du service dans les pages de résultats des moteurs de recherche, en s'appuyant notamment sur les bonnes pratiques de référencement.Il ou elle sera également l'interlocuteur·rice privilégié·e des éditeurs et des relations presse, afin d'être informé·e en amont des nouveautés et de l'évolution du marché.Nous recherchons quelqu'un de passionné par la culture high-tech, une personne curieuse de toutes les nouveautés dans le domaine du logiciel, des applications, des services ainsi que des systèmes d'exploitation pour ordinateurs et smartphones.Pédagogue et doté·e d'une sensibilité éditoriale, il ou elle sera capable de partager son expertise, aussi bien auprès d'un public néophyte que d'experts dans le domaine.Nous n'avons pas d'à priori sur le niveau ou le type d'études. Nous cherchons quelqu'un doté d'une sensibilité digitale prononcée, et fort, dans l'idéal, d'une première expérience dans les métiers de l'édition numérique, qu'il s'agisse d'un média web, d'un e-commerce ou d'un éditeur.Les compétences acquises grâce à des projets personnels ont tout autant de valeur à nos yeux (blog, animation de communauté, développement web, gestion de site e-commerce, etc.).Enfin, en tant que média numérique, la maîtrise de la langue française et des outils d'édition numérique (Windows/Office) est indispensable. Une bonne compréhension de l'anglais (au moins technique) est également souhaitée.Nous recrutons également un·e développeur·euse Full Stack pour compléter l'équipe technique actuelle, composée de deux développeurs back-end (PHP/Symfony) et d'un graphiste/intégrateur.Il ou elle participera au développement du prochain outil d'édition de Clubic, projet structurant amorcé au début de l'été 2019.Il ou elle arrivera suffisamment tôt dans ce projet pour proposer ses choix techniques, notamment sur la partie JS moderne (ReactJS et Typescript).Il ou elle sera chargé·e de développer les prochaines interfaces du site (application mobile, progressive web app).Il ou elle accompagnera la montée en compétence de l'équipe - historiquement PHP - sur la partie ReactJS.Nous recherchons un·e développeur·se expérimenté·e (5 ans et +) avec une excellente maîtrise de l'écosystème JS (ReactJS, Npm, TypeScript, NodeJS) et présentant un bon niveau en PHP (Symfony 2, 3 et/ou 4 (twig, doctrine, ...) ; Mysql ou MariaDB ; Html 5 et Css 3 ; GIT.La maîtrise de Webpack, ElasticSearch, RabbitMQ, Redis, React Native, Docker, Gitlab CI, et GraphQL est un plus non négligeable.Nous cherchons avant tout quelqu'un d'autonome et de pragmatique, capable de travailler efficacement en équipeLa méthode de travail évolue au fur et à mesure que l'équipe se constitue. Nous utilisons les méthodes agiles (Scrum via Trello) et faisons du déploiement continu (tests unitaires, tests fonctionnels, Jenkins).Nous sommes actuellement une équipe d'une dizaine de personnes ultra motivées pour développer Clubic sur les dix prochaines années. Le poste est basé à Lyon, en plein cœur du 3arrondissement (à 900 mètres de la gare Part-Dieu et 500 mètres de la place Guichard).Les postes sont à plein temps, basés à Lyon, avec possibilité de télétravail partiel ; ils sont à pourvoir dès que possible. Rémunération en fonction du profil avec package incluant RTT, Tickets Restaurants et une excellente mutuelle.Si vous avez l'étoffe d'un·e Super Download Man ou Woman ou si vous souhaitez coder le Clubic du futur, envoyez-nous sans attendre vos candidatures à