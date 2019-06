British Airways déploie des étiquettes numériques RFID pour pré-enregistrer votre bagage

Synchronisation via son smartphone

Entre 70 et 90 euros

Source : communiqué de presse

innove et optimise son expérience client. Comment ? En mettant en place un tout nouveau système d'enregistrement destiné auxen soute. L'idée : faire gagner du temps à l'utilisateur, dont le parcours parfois très long au sein d'un aéroport pourrait ici se transformer en une petite balade de quelques minutes.Pour ce faire, la compagnie aérienne britannique va déployer, une sorte d'étiquette numérique équipée de la technologie RFID (, ou identification par fréquences radio). Ainsi, le voyageur sera en mesure, pour la déposer à un endroit exclusivement dédié aux bagages dotés de ladite étiquette.Le processus se veut simple : muni de son TAG, le client doit le clipser sur sa valise. Il doit ensuite se rendre sur, disponible sur iOS et Android, ajouter l'identification de son TAG, s'enregistrer, puis synchroniser les informations de vol avec son étiquette via son smartphone (celle-ci intègre un Bluetooth Low Energy). Et le tour est joué.Une étiquette TAG a un avantage certain : elle peut être utiliséepar son propriétaire, qui peut lui-même la transférer d'un bagage à un autre en fonction de son déplacement. Disponible en précommande à partir de juin 2019, TAG sera lancé au prix de 63 livres sterling, soit, puis grimpera à 80 livres sterling, soit, à partir d'octobre 2019.