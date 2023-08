Un nouveau rôle pour ChatGPT : la censure de livres dans les écoles américaines

Dans cette affaire, certaines préoccupations demeurent. Lorsque ChatGPT a été questionné, il est arrivé que ses réponses varient par rapport à un même livre et en utilisant le même prompt. Le chatbot s'est contredit lui-même, montrant bien ses difficultés à repérer la présence ou non de scènes explicites dans la liste des 19 livres. ChatGPT n'est pas censé pouvoir proposer des jugements objectifs et, de ce fait, agir et répondre en ayant conscience des contextes culturels.