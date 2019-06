Oculus bloque le streaming de SteamVR sur son Quest

Une déception pour son créateur et pour la communauté...

... et une réponse peu chaleureuse de la part d'Oculus

Oculus le force maintenant à. Guy Godin (développeur du Virtual Desktop pour Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index, Windows Mixed Reality) a rendu une petite visite à Reddit hier pour informer la communautéqu'il abandonnerait la possibilité de diffuser en continu des jeuxsur l'Oculus.», a-t-il écrit, déçu, sur r/OculusQuest. Godin a déclaréet voyait dans son application une opportunité de donner aux gens plus d'accès aux jeux sur leur PC.Godin aurait travaillé dessus pendant plusieurs mois avant de le présenter il y a quelques jours. Il a déclaré qu'... et avait demandé son retrait.Interrogés sur la situation, un porte-parole d'Oculus a déclaré à Engadget : «», sans plus de précisions.La possibilité de diffuser du contenu SteamVR n'est peut-être plus dans l'application Virtual Desktop, mais cela. Godin a déclaré sur Reddit qu'il envisageait de proposer cette fonctionnalité dans le cadre d'unequi pourrait être rechargée de côté dans Quest etpour les applications qui apparaissent dans son magasin. Espérons que cela fonctionne.