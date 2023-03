Attendu depuis des années, le "tapis" de réalité virtuelle arrive enfin ! Va-t-il changer le jeu vidéo ?

Alors que la VR est déjà un loisir de niche en soi, Omni One ne risque certainement pas d'inverser la tendance. Tout d'abord en raison de son prix particulièrement salé. Le dernier tapis de Virtuix est en effet proposé à environ 2 400 euros HT. Il vient cependant accompagné d'un modèle du casque Pico Neo 3 spécialement conçu pour être compatible avec l'appareil.

Pour l'heure, il semble en effet que les casques VR d'autres marques comme le populaire Quest 2 ne fonctionnent pas parfaitement avec Omni One. Virtuix n'a d'ailleurs pas précisé si cela sera amené à changer à l'avenir. En plus d'un casque exclusivement dédié, seuls 30 jeux, vendus directement sur le magasin du fabricant, sont compatibles avec le tapis. La marque a toutefois indiqué que cette liste devrait gonfler et atteindre le seuil symbolique de 200.

Pour compléter le tableau d'un produit de niche s'adressant aux riches, Omni One ne devrait pas être fabriqué à très grande échelle. Si sa commercialisation est prévue plus tard cette année, 900 « investisseurs » ont fait l'acquisition d'unités bêta, et 35 000 acheteurs intéressés sont actuellement sur liste d'attente. Pour ainsi dire, le futur du jeu vidéo en VR attendra encore un peu.