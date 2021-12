6,8 mm d'épaisseur pour 37 g : voici le "casque" VR le plus léger au monde

Jusqu'à présent les dernières technologies (optiques pancake) ouvraient la voie à des casques de 25 mm d'épaisseur pour un poids de 160 à 180 grammes. Mais on ne pouvait toujours pas parler de lunettes VR.

S'il reste discret sur ses secrets de fabrication, EM3 évoque pour son prototype Ether la présence de deux micro-dalles capables chacune d'une définition de 2 560 x 2 560 points. Le champ de vision serait limité à 80° par œil pour le moment, mais devrait vite atteindre 100°.

Pour son prototype, EM3 évoque la nécessité de le connecter à un smartphone et ambitionne de le lancer en fin d'année 2022. Quoique circonspects, nous sommes évidemment curieux d'en savoir plus sur un produit qui pourrait être à même de bouleverser le monde de la VR.

On perdrait peut-être très légèrement en immersion si l'on s'appuie sur les images du prototype publié par EM3, mais le confort procuré par quelque chose d'aussi léger ferait presque oublier que l'on porte un accessoire sur la tête et autoriserait des sessions bien plus longues.