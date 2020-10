Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall sera exclusivement jouable en VR

Dans la chaotique histoire de Warhammer, Age of Sigmar se déroule à la suite d'une guerre opposant les forces du Bien et les forces du Mal, menées par le Chaos, nommée la Fin des Temps. Après ce conflit cataclysmique, le Vieux Monde tel que nous le connaissions s'éteint, les dieux marchent à nouveau parmi les mortels, et prend alors place une guerre cosmique dans ce que l'on appelle désormais les Royaumes Mortels.

C'est dans ce contexte que se pose ce nouveau jeu exclusif à la VR de Carbon Studio. Il placera le joueur dans la peau d'un Seigneur Arcanum capable de manier différentes armes de corps-à-corps et capacités magiques grâce à une détection de ses mouvements.

Il y a peu d'informations supplémentaires à l'heure actuelle, si ce n'est une sortie en 2021, sans précision quant à une date spécifique. Pour se plonger dans une guerre éternelle à la gloire de Sigmar, il faudra obligatoirement disposer d'un casque VR PC ou d'un Oculus Quest.