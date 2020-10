Flight Simulator : les inscriptions pour la bêta en réalité virtuelle sont ouvertes

Bien qu'il reste encore du travail et de nombreux projets d'ajouts et d'améliorations de la version classique de Flight Simulator, le simulateur de vol de Microsoft et d'Asobo pense à la VR pour une immersion toujours plus bluffante. Ainsi, une phase de bêta fermée vient d'être lancée pour fournir des retours importants aux développeurs avant de déployer cette fonctionnalité à tous.

Cette phase de bêta sera scindée en deux. Tout d'abord, seuls les appareils Windows en réalité mixte (Windows Mixed Reality, ou WMR) seront supportés. Par la suite, d'autres casques VR pourront être utilisés, sans plus de précisions pour le moment.