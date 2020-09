Flight Simulator : prochaine escale, le Japon

Tout le monde s'est accordé à dire que la version 2020 de Flight Simulator était un titre extrêmement solide. Mais un reproche est tout de même souvent fait au titre d'Asobo et Microsoft : certaines zones du monde bien reconnaissables dans la vraie vie ne sont pas toujours très bien modélisées dans le jeu par la technologie procédurale utilisée. C'est pourquoi un travail manuel, pour un meilleur rendu 3D photogrammétrique de la topographie et des bâtiments, est également réalisé petit à petit. Dans quelques jours, c'est le Japon qui va en profiter.

Concrètement, aux plus de 300 villes déjà conçues de cette manière, six nouvelles cités japonaises vont bientôt s'ajouter pour profiter au mieux de leurs monuments, quartiers et bâtiments notables: Tokyo, Sendai, Takamatsu, Tokushima, Utsunomiya et Yokohama.

Six aéroports (Hachijojima, Kerama, Kushiro, Nagasaki, Shimojishima, et Suwanosejima) seront également au menu, de même que des challenges d’atterrissage pour aller avec. Enfin, tout l'archipel profite d'une carte d'élévation numérique améliorée pour ceux qui voudraient voler au-delà des villes.