Test ASRock Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4 : la mini-ITX qui n'a rien à envier aux plus grandes

8

Prix mis à part, impossible de ne pas tomber sous le charme de cette Phantom Gaming-ITX/TB4 qui nous permet de reprendre le fameux slogan de notre constructeur automobile national : « elle a tout d’une grande ». Malgré sa petite taille, elle intègre effectivement tous les raffinements que l’on ne trouve généralement que sur des modèles pleine taille.

Z690 oblige, on peut ainsi compter sur un port PCI Express 5.0, deux emplacements de DDR5, de l’USB 3.2 Gen 2x2 et même du Thunderbolt 4. La partie stockage n’est pas délaissée avec tout de même deux ports M.2 acceptant des SSD NVMe PCIe 4.0 x4 et, bien sûr, la présence des réseaux Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E et LAN Ethernet 2.5 GbE.

Nous avions commencé par cela, le seul reproche que l’on peut faire à ASRock et à sa Phantom Gaming-ITX/TB4, c’est son prix. À l’image de (trop) nombreuses solutions Z690, la carte est encore hors de prix à plus de 450 euros. À ce tarif, on ne peut même pas se faire plaisir avec des LED dans tous les sens, mais on pourra faire baver le voisin avec les dernières technologies du moment.