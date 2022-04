Test Elgato HD60 X : le meilleur boîtier de capture vidéo pour la PS5 et Xbox Series X

La console de Sony n'a pas à rougir ! La vidéo est d'une qualité étonnante, et occupe même moins d'espace que celle issue du boîtier de capture (pourtant en plus basse résolution). En revanche, le Elgato offre de nombreuses options qui seront chères aux créateurs et créatrices de contenus.

En effet, la PS5 n'autorise qu'une sortie vers le format webm pour les vidéos en 4K. Un format qui peut éventuellement poser problème à certains logiciels de montage.

De plus, la PlayStation 5 ne permet pas d'enregistrer plus de 60 minutes de contenu. Et il va sans dire que le stockage interne de la console de Sony est des plus limités.

Sur ordinateur, et via OBS notamment, on peut choisir le format de sortie et bien sûr le bitrate de notre vidéo.

Sur Xbox Series X ou Series S, l'intérêt du Elgato HD 60 X est décuplé ! La console de Microsoft ne permet pas d'enregistrer plus de 2 minutes de vidéo en 4K. Enfin, pour la Switch, la question ne se pose même pas : la console de Nintendo n'autorise que des clips de 30 secondes.