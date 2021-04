La première Cadillac électrique dévoilée, l'avenir de la marque ne sera qu'électrique

Pour son premier véhicule électrique, Cadillac a installé une motorisation à un seul moteur développant 340 chevaux (255 kW) avec 440 Nm de couple. La puissance est transmise aux roues arrière. Le Lyriq reposant sur l’architecture Ultium de General Motors, il pourra à l’avenir recevoir un second moteur qui lui offrira une puissance plus élevée et une transmission intégrale.