Dernier jour des soldes et ce tapis de souris Logitech est à moins 50%

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc à un tapis de souris de Logitech, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, modèle Mouse Pad Studio. Ce petit tapis de souris de 20 x 0,2 x 75 cm se montre particulièrement complet à un si petit prix.

Il affiche en effet une surface douce en tissage fin permettant un glissement silencieux et impeccable de la souris. Sa base en caoutchouc anti-dérapant est de son côté là pour assurer que le tapis ne bougera pas d'un pouce, peu importe la surface sur laquelle il est posé.

Il se montre par ailleurs hautement durable et résistant, notamment grâce à des bords anti-effilochage et des coutures qui ne vont pas se déliter de sitôt. Il est également garanti résistant aux éclaboussures, et devrait donc conserver son intégrité pendant longtemps, tout en étant particulièrement simple à nettoyer.

Produit Logitech oblige, il dispose d'une compatibilité augmentée avec des souris Logitech, afin d'offrir la meilleure expérience possible pour les amateurs de la marque.