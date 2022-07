Ce joystick pour PC profite d'un prix bas pour les soldes Amazon

Cette offre d'Amazon juste avant la fin des Soldes s'intéresse donc à un joystick PC de Thrustmaster, une référence dans le domaine, modèle T16000M FCS.

Pour son petit prix, et plus encore avec cette promotion, ce produit se montre particulièrement complet et performant. Il promet en effet une précision exemplaire et une fiabilité sans faille grâce à la technologie H.E.A.R.T. permettant une endurance à toute épreuve.

Il se montre par ailleurs accessible au plus grand nombre, avec son design entièrement ambidextre grâce à trois parties détachables et ajustables selon les besoins. Ses 16 boutons d'action lui permettent une grande polyvalence, et ont le mérite d'intégrer une présentation physique en langage braille.

Lesdits boutons peuvent entièrement reprogrammés selon les besoins grâce au logiciel T.A.R.G.E.T., permettant la création de profils de mappage afin que le joystick s'adapte aux différents jeux et programmes sur lesquels il sera utilisé.

Le tout est proposé dans une apparence élégante, toute de noir et de jaune vêtu, qui a également le mérite d'être relativement compact et ergonomique.