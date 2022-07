L'enceinte JBL GO 2 est toujours à moins de 20€ pendant les soldes !

Nous n'allons pas perdre de temps ! En effet, l'enceinte JBL Go 2 bénéficie actuellement d'une remise immédiate de -42%. Cela en fait une sacrée affaire que vous avez la possibilité de saisir immédiatement chez Darty. Voici la marche à suivre pour empocher le plus vite possible cette promotion exceptionnelle !

Dans ce cas de figure, il est important de noter que vous aurez l'opportunité de récupérer la commande en magasin sans débourser le moindre centime. Ainsi, pensez à vérifier les disponibilités au sein des enseignes Darty proches de votre domicile. Sinon, vous pouvez aussi recevoir le colis directement chez vous. Quatre mois d'abonnement à Deezer sont de la partie.