Avant Prime Day : moins de 15€ pour ce casque stéréo Xbox One

Avis aux possesseurs d'une console Xbox One, ce casque stéréo à prix véritablement sacrifié chez Amazon est fait pour vous. Grâce à ses écouteurs en néodyme de 40 mm, il offre un spectre audio complet pour une meilleure immersion en jeu. Casque filaire oblige, il nécessite une prise jack 3,5 mm pour fonctionner. Cela peut être fait tant au niveau du téléviseur que de la console ou même une manette sans fil, pour plus de liberté.

Si vous êtes adeptes de jeux multijoueur ou si vous aimez discuter avec vos amis en jouant, ce casque intègre également un microphone détachable unidirectionnel efficace. Il est en effet capable de capter seulement votre voix et d'éliminer les nuisances sonores extérieures, pour une meilleure expérience tant pour vous que pour vos amis.

Grâce à une télécommande intégrée, vous pouvez régler à la volée le niveau sonore du casque, couper le micro, mais également accéder à certaines fonctionnalités de l'écosystème Xbox.

Pour ne rien gâcher, ce casque Stéréo Xbox One affiche un design à la fois sobre et élégant, qui a également le mérite d'être particulièrement léger et confortable, pour une utilisation des heures durant sans fatigue ni gêne.