Roulez écolo et en promo avec la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 1S

La trottinette électrique est devenu un moyen de transport très populaire. Légère, rapide et avec une autonomie solide, elle permet de se rendre très rapidement d'un point A à un point B sans effort et sans pollution. En respectant les normes et le bridage de la vitesse à 25km/h, c'est l'accessoire ultime pour se rendre au travail.

Et si vous hésitiez à vous en procurer une à cause de leur prix, vous pouvez considérer l'offre actuelle disponible chez Boulanger pour éventuellement craquer. En effet, la Xiaomi Mi Scooter 1S passe de 379€ à 299€ en ce moment.