La Galaxy Watch 4 profite d'une belle remise de prix pour les soldes !

Puisque que c'est le géant sud-coréen qui a imaginé cette montre connectée, elle est forcément dotée d'un écran exceptionnel ! Cette version 44 mm opte pour une dalle OLED de 1,19 pouce en 396 x 396 pixels. Elle est très lumineuse afin de favoriser un usage en extérieur sans trop de reflets. Toutes les informations importantes y seront aisément consultables. Parmi les bonnes nouvelles, on signalera aussi une certification IP68 permettant une immersion à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Globalement, l'interface est une franche réussite grâce à un wearOS 3.0 toujours aussi agréable à appréhender.

Parmi les fonctionnalités, on retrouve un GPS très précis qui saura se montrer utile au quotidien. Du côté des capteurs, la Galaxy Watch 4 ne fait pas les choses à moitié puisqu'elle possède un gyroscope, un cardiofréquencemètre, un accéléromètre, un baromètre et un capteur servant à réaliser un électrocardiogramme. Pour le sport, plus de 90 activités sont prises en charge. Enfin, l'autonomie de la batterie atteint une journée complète.