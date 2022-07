Profitez des soldes Cdiscount sur cet écran PC Acer Nitro 165 Hz compatible FreeSync

Avec cet écran vous allez vraiment pouvoir profiter de vos jeux vidéo au maximum. En effet, si vous avez le matériel adéquat, vous allez pouvoir profiter d'une fréquence de rafraîchissement de 165 images/seconde. Dans les jeux, notamment en ligne, cela peut vous donner un avantage non négligeable.

Tout comme la latence annoncée à une seule milliseconde, afin d'être le plus réactif possible. L'écran affiche des images en Full HD sur une diagonale de 23,8" sur un ratio 16:9.

Il est en plus compatible FreeSync mais est également équipé de deux technologies de protection des yeux : anti-scintillement et réduction de lumière bleue. Enfin, la connectique est riche et variée avec

deux ports HDMI 2.0 et un DisplayPort v.1.2a.