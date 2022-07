Prime Day : la souris gaming Aorus profite d'une belle remise

Cette souris imaginée par GIGABYTE dispose d'un capteur ultra précis de 6400 DPI. Vous profiterez ainsi d'une précision optimale sur les jeux qui en demandent. La sensibilité est ajustable à volonté ce qui vous permettra de personnaliser votre expérience en fonction de vos besoins. En terme de design pur, cette Aorus M3 opte pour une allure élégante et surtout pour une excellente ergonomie. Voilà pourquoi ce modèle est pourvu de poignées en caoutchouc antidérapantes visant à favoriser une prise en main aussi agréable qu'immédiate.

Parmi les points appréciables, on notera également la présence d'un rétroéclairage RGB Fusion et ses 16 millions de couleurs. De nombreux effets sont disponibles pour modifier l'éclairage et le synchroniser avec celui de vos autres périphériques Aorus. Enfin, les boutons centraux placés sur la souris feront preuve d'une durabilité renversante avec une durée de vie estimée à plus de 20 millions de clics.