Soldes : si vous cherchez un PC gaming à moindre coût, celui-ci sera parfait pour vous !

Le PC portable Asus TUF Gaming Dash F15 embarque un large écran de 15,6 pouces IPS Full HD aux bords ultra-fins avec une fréquence de rafraichissement de 144 Hz et un dispositif anti-reflets pour pouvoir jouer à l'extérieur ou près d'une vitre sans aucun problème de luminosité. Malgré tout son poids reste mesuré avec 2 kg sur la balance grâce à une conception intelligente et l'utilisation de plastique sur l'ensemble de l'appareil.

L'appareil intègre également un processeur Intel Core™ i5-11300H, 512 Go de stockage SSD NVMe pour des performances optimales et des chargements réduits à leur plus simple expérience et enfin 16 Go de RAM pour supporter l'ensemble des jeux même les plus récents. Quatre radiateurs et sorties d'aération permettent de ventiler l'appareil afin de profiter des meilleures performances, sans se soucier de la température générée.

Pour le GPU, Asus a fait confiance à la carte NVIDIA GeForce RTX 3060, équipée de 6 Go de mémoire DDR6. Le composant vous permet ainsi de profiter du DLSS mais aussi du ray-tracing sur les jeux compatibles avec une gestion de l'éclairage dynamique et une immersion renforcée dans tous vos titres.

L'appareil enfin dispose d'une autonomie maximale de 16 heures et peut se recharger à 50% en seulement 30 minutes grâce au bloc d'alimentation USB-C fourni dans la boite.